Tänze, Trachten und Nationalgerichte Fürstenau feiert am 2. September 2023 das Fest der Kulturen Von Jürgen Schwietert | 27.08.2023, 10:09 Uhr Beim Fest der Kulturen in Fürstenau feiern viele Nationen zusammen. Archivfoto: Jürgen Schwietert

Einen Einblick in viele verschiedene Kulturen können Besucher beim Sommerfest der Kulturen am Samstag, 2. September 2023, in Fürstenau bekommen. Ab 12 Uhr startet das Programm auf der Schlossinsel.