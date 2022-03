An der Ecke Burgstraße/Bahnhofstraße soll die Sanierung der Großen Straße beginnen. FOTO: Jürgen Schwietert Wochenmarkt zieht um Sanierung der Fürstenauer Innenstadt startet am 19. April Von Jürgen Ackmann | 29.03.2022, 06:35 Uhr

Das Warten hat ein Ende. Nach einer Baubesprechung zur Sanierung der Fürstenauer Innenstadt mit den beteiligten Unternehmen und Organisationen steht nun fest, dass der Startschuss für das Millionenprojekt am 19. April, also am Dienstag nach Ostern, fallen wird.