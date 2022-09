In Fürstenau ist ein Balkon eingestürzt. Foto: Ulf Zurlutter/NWM-TV up-down up-down Zwei schweben in Lebensgefahr Fünf Männer stürzen von Balkon in Fürstenau und | 25.09.2022, 19:01 Uhr | Update vor 1 Std. Von Martin Schmitz Elena Werner | 25.09.2022, 19:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Fünf Männer wurden in Fürstenau am Sonntag schwer verletzt, als sie von einem Balkon in die Tiefe stürzten. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.