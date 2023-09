Margret van der Meer und ihre Liebe zur Malerei Fünf Künstler aus Settrup stellen ihre Werke beim Bauernmarkt aus Von Jürgen Schwietert | 07.09.2023, 14:21 Uhr Zum ersten Mal gemeinsam stellen Margreth van der Meer, hier mit Enkel Till, Joop van der Helm, Ulli Zimmermann, Kirsty Hanneken und Sanne McClelland (von links) auf dem Bauernmarkt in Settrup aus. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down

Margret van der Meer lebt seit 1980 in Fürstenau. Viele Fürstenauer haben jahrelang ihren Spargel auf ihrem Hof in Settrup gekauft. Vor wenigen Jahren hat sie ihre Liebe zur Malerei wiederentdeckt und stellt gemeinsam mit anderen Künstlern ihre Werke am 10. September 2023 beim Settruper Bauernmarkt aus.