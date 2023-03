Ernannte, Geehrte und Beförderte im Kreis der Gäste. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Ehrungen und Beförderungen Rolf Tepe soll Ehrenortsbrandmeister in Vechtel werden Von Jürgen Schwietert | 11.03.2023, 12:37 Uhr

Was sich in drei fast versammlungsfreien Jahren so alles aufstaut. Mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Vechtel wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Und endlich gab es auch den passenden Rahmen, Rolf Tepe offiziell als Ortsbrandmeister zu verabschieden.