Am 27. Dezember 2022 geht es los Budenzauber in Ankum: Vorbereitungen zum Fortuna-Cup auf der Zielgeraden Von Matthias Benz | 23.12.2022, 08:58 Uhr

Das Organisationsteam von Fortuna Eggermühlen arbeitet akribisch an den letzten Vorbereitung für den Fortuna-Cup. Das große Hallenfußballturnier beginnt am Dienstag, 27. Dezember 2022 in der Ballsporthalle Ankum.