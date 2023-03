Stefan Böwer (Zweiter von links) und andere ehrenamtliche Lebensmittelretter des Foodsharing-Bezirks Fürstenau setzen sich dafür ein, dass noch brauchbare Lebensmittel nicht auf dem Müll entsorgt werden. Foto: Böwer up-down up-down Foodsharing gegen Verschwendung Wie Stefan Böwer in Fürstenau Lebensmittel vor der Tonne rettet Von Nicole Klostermann | 10.03.2023, 11:59 Uhr

Viel zu viele Lebensmittel, die eigentlich noch verzehrt werden können, wandern in Deutschland wegen kleiner Mängel in die Mülltonne. Das muss nicht sein, meint Stefan Böwer aus Fürstenau. Gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen ist er als Lebensmittelretter in Fürstenau um Umgebung unterwegs. So funktioniert das Foodsharing.