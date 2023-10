Flüchtlingsunterkunft im Fürsten Forest Bürgerbegehren in Fürstenau: Das wollen die Initiatoren erreichen und | 20.10.2023, 05:59 Uhr Von Nina Strakeljahn Christian Geers | 20.10.2023, 05:59 Uhr Wie soll die Zukunft der Pommernkaserne aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Bürgerbegehren. Foto: Jürgen Sschwietert up-down up-down

Die Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen will die Erstaufnahmeeinrichtung im Fürsten Forest dauerhaft betreiben. Dagegen regt sich in Fürstenau Widerstand. Dirk Lebeda und Christian Sperlich haben ein Bürgerbegehren gestartet. Warum sie mitreden wollen und wie viele Unterschriften sie schon haben, erzählen sie im Gespräch mit unserer Redaktion.