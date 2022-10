Schnelles Internet wird es künftig per Richtfunk in den Außenbereichen der Gemeinde Berge geben. Foto: Ludger Jungeblut up-down up-down Richtfunkmasten in Anten und Grafeld Schnelles Internet für die Außenbereiche der Gemeinde Berge Von Jürgen Ackmann | 14.10.2022, 07:42 Uhr

Auch die Außenbereiche von Berge werden schnelles Internet bekommen. Die Firma ETN aus Meppen will in Anten und in Grafeld zwei Richtfunktürme aufstellen. Der Rat der Gemeinde Berge hat beschlossen, einen entsprechenden Vertrag mit dem Unternehmen zu unterzeichnen.