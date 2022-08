In Bippen hat die Feuerwehr den Ausbruch eines großen Waldbrandes verhindert. FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Unterstand in Flammen Feuerwehr verhindert Waldbrand in der Maiburg in Bippen Von Martin Schmitz | 04.08.2022, 11:11 Uhr

Um ein Haar wäre es in am Mittwoch zu einem Waldbrand in der Maiburg in Bippen gekommen, einem der größten Forstgebiete im Osnabrücker Nordkreis. Die Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen.