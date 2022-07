FOTO: NWM-TV Ursache für das Feuer noch unklar Feuerwehr löscht Böschungsbrand in Bippen Von noz.de | 19.07.2022, 15:28 Uhr

An der Straße Dalum im gleichnamigen Bippener Ortsteil ist am Dienstagvormittag eine Böschung in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Bippen und Berge rückten aus, um das Feuer zu löschen.