Das Hubrettungsfahrzeug mit Drehleiter im Einsatz in Fürstenau. In der Diskussion ist aber auch noch ein anderer Fahrzeugtyp. Foto: Samtgemeinde Fürstenau Drehleiter oder Teleskoparm? Feuerwehr in Fürstenau muss über neues Fahrzeug entscheiden Von Jürgen Ackmann | 05.12.2022, 12:52 Uhr

Mit Drehleiter oder Teleskopmast? Welches Rettungsfahrzeug ist für den Einsatz in der Stadt Fürstenau besser geeignet? Eine Frage, mit der sich Kommune und Feuerwehr eingehend beschäftigt haben. Nach einigen Tests steht nun die Entscheidung an. Bereits geklärt ist, was für ein Fahrzeug die Schwagstorfer Wehr bekommt.