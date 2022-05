Das Team der Feuerwehr Bippen mit Geehrten und Beförderten sowie Samtgemeindebürgermeister Matthias Wübbel (rechts). FOTO: Lennard Hömke Bilanz gezogen Feuerwehr Bippen rückte zu 13 Brandeinsätzen aus Von noz.de | 20.05.2022, 08:15 Uhr

Die Feuerwehr in Bippen ist in den vergangenen zwei Jahren allein zu 13 Brandeinsätzen ausgerückt. Das geht aus der Bilanz hervor, die Ortsbrandmeister Wilfried Peters in der Jahreshauptversammlung vorstellte. Zudem standen Beförderungen und Ehrungen auf dem Programm.