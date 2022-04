Der gebürtige Hesse Fabian von Wegen kam wegen des Studiums am Institut für Musik nach Osnabrück. Auf sich aufmerksam machte er bereits 2009. Vor vier Jahren startete damals im Theater der Hasestadt eine Musikreihe namens „MusikArena“, an der er teilnahm. Schon damals ahnten so machner, dass aus ihm etwas werden könnte.