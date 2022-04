Sind bereits bühnenerprobt: Die Osnabrücker Jungs von „Turbine Weststadt“ sind beim „Rock am Schloss“-Festival in Fürstenau zu Gast. FOTO: Veranstalter Festival am 31. August Turbine Weststadt rockt am Fürstenauer Schloss Von Eva Voß | 26.08.2013, 10:58 Uhr

Zum siebten Mal geht am Samstag, 31. August, das „Rock am Schloss“-Festival in Fürstenau über die Bühne. In dieser Woche stellen wir jeden Tag eine der Bands vor, die dort auftreten werden. Los geht‘s mit „Turbine Weststadt“.