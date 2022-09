Sie fühlen wohl in Bippen: Kees und Henriette Klinkenberg. Foto: Renate Schillingmann up-down up-down Die Klinkenbergs in Deutschland Das Leben zweier Niederländer am Hollandweg in Bippen Von Renate Schillingmann | 11.09.2022, 15:00 Uhr

13-mal sind Henriette und Kees Klinkenberg in ihrem Heimatland, den Niederlanden, umgezogen. Seit 2014 sind die Lehrerin und der Geschäftsmann in Bippen sesshaft – am Hollandweg. Sie schätzen das deutsche TV und die medizinische Vorsorge, haben aber auch den einen oder anderen Tipp für die Deutschen. Ein Gespräch.