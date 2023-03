Thomas Beccard leitet das Bike Center Fürstenau, das nun im Autohaus Mehmann eingezogen ist. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Vor der Eröffnung kamen die Diebe Fahrräder im Autohaus: Bike Center Fürstenau neu am Robert-Bosch-Ring Von Jürgen Schwietert | 03.03.2023, 14:53 Uhr

So hatte sich Thomas Beccard den Start des Bike Centers Fürstenau sicherlich nicht vorgestellt. In der Nacht vor der offiziellen Geschäftseröffnung klauten Unbekannte 15 E-Bikes aus den Geschäftsräumen des Autohauses Mehmann am Robert-Bosch-Ring. Trotz des Einbruchs hat das Fahrradgeschäft wie geplant am 1. März eröffnet.