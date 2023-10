In falscher Richtung auf dem Radweg Fahrradfahrerin bei Kollison mit Lkw in Fürstenau leicht verletzt Von Nina Strakeljahn | 05.10.2023, 17:12 Uhr Bei einer Kollision mit einem Lkw wurde eine Radfahrerin in Fürstenau leicht verletzt. Foto: NWM-TV up-down up-down

Bei einer Kollision mit einem Lkw ist eine Radfahrerin am Donnerstagnachmittag in Fürstenau leicht verletzt worden. Sie war offenbar in der falschen Richtung auf dem Radweg unterwegs.