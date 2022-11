Wiedersehen nach 70 Jahren: Schüler, die noch in der Hollensteder Volksschule eingeschult worden sind, haben sich in der Gaststätte Johannemann getroffen. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld up-down up-down Rundgang durch das Dorf Ehemalige Schüler aus Hollenstede treffen sich nach 70 Jahren wieder Von Maria Kohrmann-Unfeld | 01.11.2022, 16:00 Uhr

Vor 70 Jahren wurden neun Mädchen und fünf Jungen in die Hollensteder Volksschule eingeschult. Jetzt trafen sich die „I-Männchen“ von einst mit ihren Partnern in der Gaststätte Johannemann, um sich an ihre gemeinsame Schulzeit zu erinnern.