Stimmgewaltig beeindruckten die Esten mit ihren traditionellen Liedern. Foto: Liesel Hoevermann Austausch mit Partnerstadt Folklore und Kultur: Erwachsene und Jugendliche aus Viljandi-Vald besuchen Bippen Von Liesel Hoevermann | 16.07.2023, 14:23 Uhr

Die Partnerschaft zwischen Bippen und der südestnischen Gemeinde Viljandi-Vald geht in diesem Sommer in die nächste Runde. Zwölf Erwachsene und ebenso viele Jugendliche aus dem baltischen Land verbringen einige Tage in der Maiburg, prall gefüllt mit einem gut organisierten Programm der Bippener Gastgeber.