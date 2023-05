Eine Reise in die 119-jährige Geschichte der Molkerei unternahmen Hajo Lübben (von links), Margot Bruns, Elke und Detlef Zimmermann vor dem Gebäude der ehemaligen Molkerei. Foto: Zimmermann up-down up-down Hajo Lübben machte dort seine Lehre Als der Landhandel Bruns in Berge noch eine Molkerei war Von noz.de | 30.05.2023, 18:55 Uhr

Zu einer besonderen Reise in die Vergangenheit machte sich Hajo Lübben aus Bünde (Kreis Herford) nach Berge auf. Dort besuchte er den jetzigen Landhandel Bruns - früher eine Molkerei, in der er seine Ausbildung gemacht hatte. Für ihn gab es noch so einiges zu entdecken.