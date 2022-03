Mit ihren Ziegen lebt Maria-Anna Leenen in einer Klause in Bippen - jetzt stellt sie ihre neuesten Bücher vor. FOTO: Jörn Martens Die Eremitin aus dem Osnabrücker Nordkreis Haikus und Weisheiten zur Schöpfung: Maria-Anna Leenen stellt neue Bücher vor Von Martin Schmitz | 30.03.2022, 14:28 Uhr

Vier Buchprojekte zog Maria-Anna Leenen in der Corona-Zeit durch, teils unter abenteuerlichen Umständen. Nun freut sich die Eremitin, die in ihrer Klause in Bippen lebt, auf die Lesungen.