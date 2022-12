Der Endausbau des Gooseweges in Bippen soll in 2023 endlich erfolgen. Foto: Liesel Hoevermann up-down up-down Neue Verkehrsführung Gooseweg in Bippen wird 2023 endlich ausgebaut Von Liesel Hoevermann | 23.12.2022, 09:58 Uhr

Nach langer Vorlaufzeit soll der Endausbau der Straße Gooseweg in Bippen 2023 endlich erfolgen. Dass es so lange gedauert hat, lag an Corona.