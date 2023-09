Im Niels Stensen Bildungszentrum Nord Elf Absolventen der Pflegefachschule in Fürstenau verabschiedet Von noz.de | 15.09.2023, 11:18 Uhr Am Niels Stensen Bildungszentrum Nord freuen sich die Absolventen über ihren Abschluss zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann. Foto: Daniel Meier/NSK up-down up-down

Am Niels Stensen Bildungszentrum Nord haben elf Absolventen ihren Abschluss zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann gefeiert. In dieser neuen generalistischen Pflegeausbildung ist es möglich, nach dem Abschluss in allen Pflegeeinrichtungen und Kliniken zu arbeiten.