Gewaltsam seien die beiden Einbrecher gegen 4 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Fröhlkingstraße in einen dort provisorisch aufgestellten Verkaufscontainer eingebrochen. Als sie dabei auf frischer Tat von einem privaten Sicherheitsdienst ertappt worden seien, hätten sie die Flucht ergriffen, teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Ein Täter entkam zunächst mit einem Auto, sein Mittäter lief zu Fuß davon. Kurz darauf konnten die Beamten einen flüchtigen Täter in seinem Wagen festnehmen. Die Ermittlungen der Polizei Bersenbrück dauern an. Der Mittäter, der dunkel gekleidet war und eine schlanke Figur hatte, entkam unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Tankstelle gesehen oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich umgehend bei der Polizei Bersenbrück, Telefon 05439/9690, melden.