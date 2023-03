Die Polizei sucht nach Zeugen, die Auskunft über den Verbleib des gestohlenen Citroen geben können. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Einbruch in Pizzeria Einbrecher stehlen Auto in Berge Von Martin Schmitz | 27.03.2023, 12:15 Uhr

In eine Pizzeria an der Hauptstraße in Berge wurde eingebrochen, teilt die Polizei mit. Die Täter stahlen auch einen Auto, dessen Schlüssel ihnen in die Hände fiel.