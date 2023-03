In Fürstenau stahlen Einbrecher 15 E-Bikes. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Transporter benutzt? Einbrecher stehlen 15 E-Bikes aus Laden in Fürstenau Von Martin Schmitz | 01.03.2023, 16:12 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Fürstenau wurden in der Nacht zu Mittwoch 15 E-Bikes gestohlen.