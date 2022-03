Auf dem eigenen Grundstück im Baugebiet Kollenpohl in Fürstenau: Christina Meier und Marvin Kuhl. FOTO: Jürgen Ackmann Bezahlbares Grundstück in der Heimat Raus aus der Stadt: Für ein junges Paar erfüllt sich in Fürstenau der Traum vom Haus Von Jürgen Ackmann | 14.03.2022, 15:03 Uhr

Raus aus der Stadt, ein Haus auf dem Land bauen, eine Familie gründen. Das war der Plan von Christina Meier und Marvin Kuhl, als sie im April 2021 von Osnabrück nach Fürstenau in ein Mietshaus gezogen sind. Der Traum vieler junger Paare geht für die beiden gerade in Erfüllung: Der Bauplatz ist gekauft, die Pläne sind fertig, die Bagger rücken bald an.