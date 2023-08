50+2 Jahre Integrierte Gesamtschule Ehemalige der IGS Fürstenau feiern das Jubiläum mit Verspätung Von Jürgen Ackmann | 26.08.2023, 06:14 Uhr Noch ist das Forum der IGS Fürstenau eine Baustelle: Das wird sich aber bis zum Ehemaligentreffen am 16. September ändern.Jens Pietruszinski, Annette Schüler, Jürgen Sander und Jürgen Binia vom Förderkreis beziehungsweise der Schulleitung freuen sich bereits auf das Fest. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down

Als die IGS Fürstenau 1971 ihren Schulbetrieb aufnahm, gab es am ersten Tag in der Mensa Schweinebraten mit Klößen. Wer seine Erinnerungen an diese und andere Begebenheiten auffrischen möchte, sollte das Ehemaligenfest am 16. September nicht versäumen. Der Kartenvorverkauf läuft.