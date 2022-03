Sie organisieren im Sommer wieder die Tropical Beachbar in Fürstenau: Stephan Hanel, Matthias Bläul und Steffen Hardt (von links). FOTO: JÜrgen Ackmann Mit DJs und Live-Musik Das ist das Programm der Tropical Beachbar 2.0 in Fürstenau für den Sommer 2022 Von Jürgen Ackmann | 18.03.2022, 16:53 Uhr

Neuer Ort, neues Konzept, bewährter Name: Die Tropical Beachbar 2.0 in Fürstenau eröffnet im Sommer wieder. Dieses Mal auf der Schlossinsel und nicht auf dem Marktplatz. Dieses Mal an zwei langen Wochenenden und nicht an acht. Dafür aber mit einem einem deutlich größeren Programm.