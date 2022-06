Bei der Arbeit: Die Organisatoren Matthias Bläul (links) und Steffen Hardt bereiten alles für die Party auf der Schlossinsel in Fürstenau vor. Am Donnerstag, 23. Juni, geht es los.. Es fehlt Mitorganisator Stephan Hanel. FOTO: Maria Kohrmann-Unfeld Party, Live-Musik, Beachvolley Was die Tropical Beach Bar in Fürstenau zu bieten hat Von Maria Kohrmann-Unfeld | 20.06.2022, 12:43 Uhr

Die Tropical Beach Bar auf der Schlossinsel in Fürstenau öffnet am Donnerstag, 23. Juni. Das Organisationsteam um Stephan Hanel, Steffen Hardt und Matthias Bläul richten derzeit das Partygelände her.