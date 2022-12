Über das Regenrückhaltebecken des Baugebietes Bippen-Nordwest I hinweg sieht man auf die jetzt noch die unbebauten Flächen des neuen Baugebietes Bippen Nordwest II. Foto: Liesel Hoevermann up-down up-down Tierische Straßennamen 25 neue Bauplätze in Bippen in idyllischer Lage mit kleinen Wäldchen dazwischen Von Liesel Hoevermann | 27.12.2022, 07:02 Uhr

Es wird tierisch im neuen Baugebiet Bippen-Nordwest II, zumindest was die geplanten Straßennamen angeht. Das hat der Bippener Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2022 beschlossen. Insgesamt stehen dort 25 Bauplätze in idyllischer Lage zur Verfügung.