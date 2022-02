Die sanierte Straße Poggenort im Fürstenauer Ortsteil Settrup. FOTO: Jürgen Schwietert Nur noch Restarbeiten Schlaglochpiste im Fürstenauer Ortsteil Settrup saniert Von Jürgen Schwietert | 28.02.2022, 15:39 Uhr

Der Ausbau der Straße am Poggenort im Fürstenauer Ortsteil Settrup von der Einmündung Neustadt (L 72) bis zu Am Bahnhof ist bis auf einige Restarbeiten abgeschlossen. Der weitere Bauabschnitt, die Straße Am Bahnhof, wird in den nächsten Monaten fertiggestellt.