430 Meter lang ist der Radweg entlang der Bundesstraße 214 in Fürstenau. FOTO: Jürgen Schwietert Auch weiterer Weg wird gepflastert Radweg am Bürgerpark in Fürstenau wird auf Vordermann gebracht Von Jürgen Ackmann | 15.05.2022, 17:08 Uhr

Die Stadt Fürstenau will den Radweg entlang des Bürgerparkes am Schloss sanieren. Er befindet sich derzeit in einem schlechten Zustand. Außerdem ist geplant, einen weiteren Weg im Bürgerpark selbst zu pflastern. Damit will die Stadt das Gelände weiter aufwerten.