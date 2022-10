Die Sanierung der 1912-Schule ist abgeschlossen: Darüber freuten sich Mathias Kirchhof, Deula Geschäftsführer, Uwe-Heinz Bendig vom Amt für regionale Landesentwicklung, Architekt Gregor Schröder sowie Stadtdirektor Matthias Wübbel. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld up-down up-down Tag der offenen Tür Sanierungsarbeiten an der 1912-Schule in Fürstenau abgeschlossen Von Maria Kohrmann-Unfeld | 02.10.2022, 17:00 Uhr

Mehr als eine Million Euro sind geflossen, zwei Jahre haben die Sanierungsarbeiten an und in der 1912-Schule in Fürstenau gedauert. Nun ist alles fertig. Mit einem Tag der offenen Tür feierten die Beteiligten den Abschluss des Projektes.