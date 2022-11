Auch der Ponyliga-Nachwuchs möchte am Sonntag beim Saisonauftakt sein Können unter Beweis stellen. Foto: Zucht-Reit- und Fahrverein Berge up-down up-down 17 Teams aus dem Nordkreis im Einsatz Ponyliga Osnabrück startet am 6. November in Berge in die Saison Von JÜrgen Schwietert | 04.11.2022, 09:46 Uhr

Die Ponyliga Osnabrück startet am Sonntag, 6. November, in Berge in die neue Saison 2022/23. Insgesamt 17 Mannschaftenn treten ab 11 Uhr auf der Anlage des Zucht-, Reit- und Fahrvereins am Gut Henghold an.