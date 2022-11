Auch in Grafeld legen die Karnevalisten mit zwei Galasitzungen wieder los. Symbolfoto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down Reiner Berndsen hört auf Grafelder Karnevalisten bereiten zwei Galasitzungen vor Von Maria Evers-Brunegraf | 22.11.2022, 10:48 Uhr

Die Karnevalisten in Grafeld legen wieder los: Am 28. Januar und am 4. Februar 2023 stehen wieder zwei Galasitzungen an. Dahinter steckt in diesem Jahr besonders viel Arbeit. Beim jüngsten Treffen ging es aber nicht nur um Organisatorisches: Es standen auch Ehrungen auf dem Programm.