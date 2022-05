Sie verbindet inzwischen neben der Musik auch eine Freundschaft. Schüler der IGS Fürstenau haben zusammen jungen Leuten aus Portugal, Italien, Finnland und der Schweiz am Erasmus-Projekt „We are music“ teilgenommen. FOTO: IGS Fürstenau Auftritt in ausverkaufter Stadthalle Schüler der IGS Fürstenau mit Erasmus-Projekt in Portugal Von noz.de | 26.05.2022, 13:41 Uhr

Es waren ebenso sonnige wie aufregende Tage: 17 Schüler der IGS Fürstenau haben zusammen mit drei Lehrern am Erasmus-Projekt „We are music“ in Portugal teilgenommen. Und sie spielten in Barreiro in der ausverkauften Stadthalle.