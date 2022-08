Geschafft: Lukas Holtkamp wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. FOTO: Jürgen Schwietert up-down up-down Ehrungen und Beförderungen Feuerwehr Fürstenau rückt allein im Jahr 2021 zu 16 Bränden aus Von Jürgen Schwietert | 09.08.2022, 11:00 Uhr

Die einen haben ihre Karriere bei der Feuerwehr in Fürstenau noch vor sich – so wie der neue Hauptfeuerwehrmann Lukas Holtkamp. Andere blicken auf eine lange Dienstzeit zurück – so wie Hauptlöschmeister Heinz Jansen. Was beide eint: anderen in Bedrängnis helfen. Nun zogen die Feuerwehrleute für 2020 und 2021 Bilanz.