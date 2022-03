Die Blaskapelle Die Renslager lädt am 23. April zu einem Konzert ein. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf. FOTO: Die Renslager Bundesregierung fördert Konzert Renslager Blaskapelle lädt am 23. April zur Frühlingswies’n ein Von NOZ | 20.03.2022, 10:01 Uhr

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pause lädt die Blaskapelle „Die Renslager“ am 23. April zu ihrer 1ersten Frühlingswies’n ein. Beginn ist um 20 Uhr im Festzelt am Vereins- und Kulturzentrum in Renslage. Das Konzert wird von der Bundesregierung im Rahmen des Projektes „Neustart Amateurmusik“ gefördert.