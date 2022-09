Bea Leuschner zeigt im künftigen Näh- und Schlafzimmer im Geschäft „Stoffkleks“ die von ihrer siebenjährigen Tochter Fiene gestalteten Stoffe. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Bea Leuschner bietet 5000 Stoffe an Eine Nacht im „Stoffkleks“ in Berge verbringen und nach Herzenslust nähen Von Jürgen Schwietert, Jürgen Ackmann | 01.09.2022, 17:18 Uhr

„Tausende Stoffe und eine Nacht“ – so nennt Bea Leuschner ihr neues Projekt. Nähbegeisterte können sich in ihrem Geschäft „Stoffkleks“ in Berge für eine Nacht einmieten und nach Herzenslust Stoffe zu Blusen oder Kleidern verarbeiten.