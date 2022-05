Präsident Erich Heyer (stehend) führte durch die Versammlung. FOTO: Jürgen Schwietert Neuerung beim Antreten Schützenverein Höne ermittelt Christi Himmelfahrt neue Könige Von Jürgen Schwietert | 22.05.2022, 15:01 Uhr

Der Schützenvereine Höne ist voll in den Vorbereitungen für sein Schützenfest am 26., 28. und 29. Mai. Das Fest wird in gewohnter Weise begangen. Aus Sicherheitsgründen gibt es allerdings eine wichtige Änderung.