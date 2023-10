Seit 26 Jahren führt Manuela Klausing ihren Friseursalon „Haarmonie“ in Schwagstorf. Derzeit hat sie sechs Angestellte. Trotzdem werde es zunehmend schwieriger, der Auftragslage gerecht zu werden. Immer öfter komme es vor, dass sie Kunden absagen müsse. „Hätten wir mehr Angestellte, könnten wir viel mehr Aufträge annehmen.“

Aber der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Bewerbungen gibt es keine. „Man sucht. Es hat ein Jahr lang gedauert, bis wir mit Ina eine neue Mitarbeiterin gefunden haben – und das auch nur über Vitamin B“, erzählt Tanja Brinkers-Hagen, die im Salon angestellt ist.

Durch Berufswechsel würden zunehmend Stellen frei, die aber nicht wieder besetzt werden können, weil der Nachwuchs fehlt. Für Manuela Klausing ist es 15 Jahre her, dass sie zuletzt eine angehende Friseurin im Salon ausgebildet hat. Seitdem habe es keine Anfragen mehr von Azubis gegeben. Aber warum ist das so?

Geringer Verdienst macht Probleme

Ein Blick in den Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit zeigt: Das monatliche Bruttoentgelt für Vollzeitbeschäftigte in Niedersachsen liegt im Mittel bei 1857 Euro. Im bundesweiten Vergleich liegen die Gehälter von Friseurinnen und Friseuren weit unter dem Durchschnitt. Auch die Ausbildungsvergütung schließt im statistischen Vergleich schlecht ab: Im Osten ist der Friseur der am schlechtesten bezahlte Lehrberuf, in Westdeutschland belegt er den vorletzten Platz.

Der oftmals geringe Verdienst sei aber nur einer von vielen Gründen, warum es so wenig Nachwuchs gebe, sagt Friseurmeisterin Klausing. „Arbeitszeiten von dienstags bis samstags, von morgens bis abends. Außerdem muss man auf Abruf kreativ sein – und lange stehen können.“ Die Arbeitsmoral habe sich verändert, sagt die Schwagstorferin. „Die Vier-Tage-Woche ist in unserer Branche ein großes Thema geworden.“

Sind auch in schwierigen Zeiten für ihre Kunden da (von links): Nadin Fleddermann, Elke Ungruhe, Rita Vages, Monika Meyer, Manuela Klausing, Ina Kuhne und Tanja Brinkers-Hagen. Foto: Isabel Athmer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Corona-Nachwirkungen, extreme Energiepreiserhöhungen und Inflation in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine belasten das Friseurhandwerk zusätzlich. Besonders die Pandemie habe den stetigen Rückgang bei den Lehrlingszahlen noch einmal drastisch beschleunigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks.

Nachwuchsmangel bleibt größte Herausforderung

Analysen des Bundesinstituts für Berufsbildung ergeben, dass im vergangenen Jahr deutschlandweit 6675 Friseur-Ausbildungsverträge neu abgeschlossen wurden. Das sind vier Prozent weniger als im Vorjahr. Vergleicht man die vergangenen fünf Jahre miteinander, ist ein rasanter Abwärtstrend an Neuzugängen erkennbar.

Die Nachwuchsproblematik bleibt demnach die größte Herausforderung für die Zukunft der Branche. Deswegen fordert der Zentralverband: „Die berufliche Bildung muss der akademischen Ausbildung gleichgestellt und die Bedingungen der Berufsbildung attraktiver gestaltet werden. Nur dann können auch wieder mehr junge Menschen gewonnen werden, den berufspraktischen Weg einzuschlagen.“ Außerdem spricht sich der Verband dafür aus, die Ausbildungsprämie für Betriebe wieder einzuführen und die Mehrwertsteuer für Friseurdienstleistungen auf sieben Prozent zu senken.

Weitere Preiserhöhungen denkbar

Und wenn sich nichts ändert? „Dann sieht es ganz schön schlecht aus“, gesteht Klausing. Schließlich werden die jetzigen Friseure immer älter, viele stehen kurz vor der Rente. „Irgendwann wird man Termine nur noch sechs Wochen im Voraus bekommen können.“ Tanja Brinkers-Hagen geht auch davon aus, dass die Preise weiter steigen könnten. „Der Friseurbesuch wird zum Luxus.“

Viele junge Frauen würden sich ihre Haare deswegen immer öfter selber oder gegenseitig schneiden. Anleitungen gibt es bei Youtube schließlich zuhauf. „Es gibt auch immer mehr Bräute, die sich ihre Hochzeitsfrisur selber machen, weil es einfach sehr teuer geworden ist“, sagt Klausing. Viele junge Männern würden dagegen zu Barbershops abwandern, die oft günstiger seien.

Friseurberuf wird als zukunftssicher bewertet

Und trotzdem: „Arbeit haben wir genug. Haare wachsen schließlich immer“, sagt Monika Meyer, die seit 25 Jahren Mitarbeiterin im Salon ist. „Außerdem gibt es noch keine Maschinen, die das übernehmen können“ – womit sie recht hat: Laut Job-Futuromat liegt die Automatisierbarkeit des Friseurberufs bei null Prozent – ein zukunftssicheres Gewerbe. Zum Vergleich: Der Beruf des Bäckers wird in puncto Automatisierbarkeit bei 100 Prozent eingestuft.

Das Tool des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hilft bei der Einschätzung, wie sich technologischer Wandel auf bestimmte Berufe auswirken kann. Das Friseurhandwerk werde jedenfalls nicht der Digitalisierung zum Opfer fallen, so die Prognose.

Aber das ist nicht der einzige Grund, weswegen Manuela Klausing und ihre Mitarbeiterinnen an ihrem Beruf festhalten wollen. Sie haben gerne mit Menschen zu tun, können sich kreativ ausleben und stetig weiterentwickeln. „Anderer Kunde, andere Haare. Wir machen nie dasselbe“, so der Konsens. Die Friseurinnen hoffen, in Zukunft auch wieder mehr junge Menschen für ihr Handwerk begeistern zu können.