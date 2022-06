FOTO: Jysk up-down up-down Der Einzelhändler Jysk möchte seine Filale im Gewerbegebiet Utdrift in Fürstenau erweitern. (Symbolbild) Mehr Platz für Polstermöbel Jysk will Filiale in Fürstenau erweitern Von Jürgen Ackmann | 23.06.2022, 11:30 Uhr

Der Einzelhändler Jysk - früher Dänisches Bettenlager - will seine Filiale im Gewerbegebiet Utdrift in Fürstenau erweitern. Auch der benachbarte Sonderpreis-Baumarkt möchte sich eventuell vergrößern. Die Stadt will nun dafür die Voraussetzungen schaffen.