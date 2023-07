Die Schüler verabschiedeten sich von der IGS Fürstenau. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Entlassung in der Mensa IGS Fürstenau verabschiedet Schüler in drei Feiern: Das sind die Absolventen 2023 Von Jürgen Schwietert | 03.07.2023, 15:05 Uhr

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Fürstenau waren die Redner gleich dreimal gefordert, denn es wurden so viele Schüler nach der neunen und zehnten Klasse verabschiedet, dass sie in drei Teile aufgeteilt wurden.