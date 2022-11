Ein Marktplatz der Ideen soll das Multifunktionshaus an der Großen Straße in Fürstenau werden. Inzwischen hat das Projekt einen Namen erhalten: Bürgerscheune. Den präsentierten nun samt Logo Wirtschaftsförderer Niels Schockemöhle, Initiatorin Manuela Nestroy sowie Christa und Reinhard Richter (von links). Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down Multifunktionshaus bekommt Namen Aus dem Schröder-Anwesen an der Großen Straße in Fürstenau wird eine Bürgerscheune Von Jürgen Ackmann | 23.11.2022, 07:12 Uhr

Spätestens Ende März 2023 soll das neue Multifunktionshaus an der Großen Straße in Fürstenau eröffnet werden. Vorab hat das Gebäude auf dem ehemaligen Schröder-Anwesen schon mal einen Namen bekommen: Bürgerscheune. Der Name ist Programm.