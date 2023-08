Im vergangenen Jahr war der Neustart nach der Corona bedingten Zwangspause geglückt, sodass der Vorstand der Werbegemeinschaft als Veranstalter wieder mit vielen Besuchern am Wochenende rechnet.

Zur Eröffnung am Samstag, 2. September spendiert die Werbegemeinschaft Berge 50 Liter Freibier, die um 15 Uhr am Pavillon Da Vinci ausgeschenkt werden. Der Förderverein der Grundschule Berge hat für die Eröffnung einen Luftballonwettbewerb organisiert.

An der Hauptstraße wird den Besuchern einiges geboten: Im Heimathaus gibt es Flammkuchen. Um 16 Uhr beginnt das von der Landjugend Berge organisierte Trettreckertunier für Kinder. Der Leuchtturm feiert auf der Platz vor der evangelischen Kirche Jubiläum. Verkaufs- und Verzehrbuden mit Wein, Gewürzen und regionalen Produkten aus dem Hofladen runden das Angebot ab.

Eine Gewerbeausstellung der Geschäfte an der Hauptstraße laden am Samstag und Sonntag zum Shoppen ein. Auch das Museum MeyerHaus ist an beiden Tagen geöffnet. Die Jägerschaft ist wie auch am Sonntag mit einem Infostand vertreten. Dort können auch Wildspezialitäten probiert werden. Weiterhin ist der Zucht-, Reit- und Fahrverein Berge mit Ponyreiten dabei.

Am Abend spielt die Rockband Accuracy auf der Dorfstraße. Die Landjugend Berge hat eine Electro-Chill-Out-Area mit Cocktailbar aufgebaut.

Großer Trödelmarkt am Sonntag

Der Sonntag startet um 9 Uhr mit einem großen Trödelmarkt. Die Musikformationen aus Wettrup und Handrup sowie die Sambagruppe Bateria-Incitar sorgen für stimmungsvolle Musik. Auf der Bühne beim Leuchtturm tritt Willi Wattwurm auf. Aus einer an einem Kran baumelnden Gondel kann der Ort aus der Vogelperspektive betrachtet werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Bippen serviert Erbsensuppe am Heimathaus, während am Backhaus des Heimatvereins das alte Handwerk der Bäcker lebendig wird. Dort und im Jugendheim gibt es Kaffee und Kuchen. Auch die

Höhepunkt ist dann gegen 18 Uhr beim Autohaus Ricker die Ziehung der Tombolagewinner sein. Auf den Hauptgewinner warten 1000 Euro.