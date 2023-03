Manuela Nestroy, Niels Schockemöhle, Christa und Reinhard Richter (von links) freuen sich auf die Eröffnung der Bürgerscheune in der Großen Straße in Fürstenau. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Feierliche Eröffnung am 1. April Das bietet die neue Bürgerscheune in Fürstenau Von Jürgen Schwietert | 28.03.2023, 12:17 Uhr

Am Samstag, 1. April 2023, öffnet die Bürgerscheune Fürstenau zum ersten Mal. in dem Multifunktionshaus wird künftige einiges geboten. 43 Partner sind bereits mit an Bord.