Das Work-Haus von Jan und Christian Meyer liegt an der Großen Straße in Fürstenau. Hinter dem Fachwerk warten helle Büroräume mit elekrtisch verstellbaren Schreibtischen und Laptop-Arbeitsplätzen. Foto: Miriam Grave up-down up-down Gemeinsames Arbeiten in der Innenstadt Work-Haus für Gründer, Freelancer und Studenten im Herzen von Fürstenau Von Jürgen Ackmann | 26.10.2022, 10:22 Uhr

Coworking an der Großen Straße in Fürstenau: Dort, wo sich einst in einem Fachwerkhaus eine Schneiderei befand, können nun Gründer, Freelancer oder Studenten Büroräume anmieten, um dort zu arbeiten. Die Abacab cloud solutions GmbH hat dafür alles vorbereitet - einschließlich elektrisch verstellbarer Schreibtische.