Amtseinführung am 9. Oktober Kirche kritisch hinterfragen: Christiane Becker leitet Pfarreien in Fürstenau Von Maria Kohrmann-Unfeld | 30.09.2022, 14:45 Uhr

Zum 1. Oktober 2022 übernimmt Christiane Becker als Pfarrbeauftrage in der Pfarreiengemeinschaft Fürstenau die Leitung der Gemeinden. Am 9. Oktober wird sie in ihr Amt eingeführt. Im Interview spricht sie über ihre neue Aufgabe, und was sie antreibt, dieses Amt in einer Zeit zu übernehmen, in der die katholische Kirche in einer tiefen Krise steckt.